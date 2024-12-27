В разведке уточнили, сколько ракет уже накопила Россия, и призвали украинцев не игнорировать тревогу

Страна-агрессор Россия по состоянию на сейчас имеет в запасе около 1400 дальнобойных ракет. Ежемесячно агрессор может производить до 150 ракет.

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Об этом в интервью украинским СМИ сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, изготовление россиянами ракетного вооружения все еще критически зависит от иностранных компонентов, поэтому контроль соблюдения санкций остается важной задачей, над которой продолжает работать Украина и партнеры.

Юсов отметил, что сейчас в арсенале России насчитывается около 1400 дальнобойных ракет, включая 350 "Калибров", 500 "Ониксов", более 50 "Кинжалов", не менее 130 "Искандеров" и более 400 ракет "Х-101", "Х- 55" и "Х-35".

"По многим позициям это неприкосновенный запас, поэтому они уделяют большое внимание планированию (обстрелов. – Ред.), разведке и не работают так, как это было на первых этапах полномасштабного вторжения. Россия способна производить в месяц от 40-50 ракет "Искандер", 30-50 "Калибров" и около 50 "Х-101", – сказал Юсов.

Он призвал украинцев никогда не пренебрегать воздушными тревогами.

"Думать о том, что по состоянию на вчера у врага закончился ракетный потенциал не стоит, это не так. Поэтому к каждой тревоге следует относиться ответственно, а Силы обороны работают в том числе и над отражением воздушных атак", – подчеркнул Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Forbes Ukraine со ссылкой на источники писали, что россияне ежемесячно производят от 42 до 56 баллистических и от 90 до 115 крылатых дальнобойных ракет. Темпы производства дронов типа Shahed еще более быстрые – более 500 единиц.

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