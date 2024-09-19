ВПК врага работает: в Forbes озвучили, сколько ракет и 'Шахедов' производит РФ за месяц

Журналисты сообщают, что страна-агрессор Россия продолжает производить средства поражения, которыми ежедневно наносит удары по Украине. Ракет враг выпускает до 200 штук в месяц, а в случае с "Шахедами" счет идет на сотни единиц.

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Несмотря на введенные Западом санкции против РФ, российский военно-промышленный комплекс активно работает. Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на данные собеседника в одной из разведывательных структур.

По его словам, темпы производства ракет в России составляют 132-171 единиц в месяц, на что оккупанты тратят 1,1 млрд долларов. Приблизительно такое же количество ракет они использовали во время массированного удара по Украине 26 августа.

Каждый месяц РФ производит от 42 до 56 баллистических и от 90 до 115 крылатых дальнобойных ракет. Они могут использоваться для ударов вглубь по украинской территории, в частности, по энергетической инфраструктуре нашей страны.

Темпы производства дронов типа Shahed еще быстрее – более 500 единиц. Это обходится россиянам примерно в 100 млн долларов.

Только за первую половину сентября 2024 года (с 1 до 15 число) войска Российской Федерации запустили по Украине более 640 дронов-камикадзе Shahed-136 иранской разработки. Большинство сбила наша противовоздушная оборона, отметил президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ писали, что Россия производит ракет Х-101 почти в восемь раз больше, чем до полномасштабного вторжения в Украину, хотя процесс по-прежнему зависит от комплектующих из западных стран, особенно из США.

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