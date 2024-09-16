Зеленский рассказал, сколько дронов оккупанты запустили по Украине с начала сентября

Только за первую половину сентября 2024 года (с 1-е по 15-е число) войска Российской Федерации запустили по Украине более 640 дронов-камикадзе Shahed-136 иранской разработки. Большинство сбила наша противовоздушная оборона.

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Статистикой утром 16 сентября, после очередного ночного обстрела нашей страны, поделился президент Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он показал фото работы защитников украинского неба.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать эффективным украинский воздушный щит. Усиливаем наши Воздушные силы, мобильные огневые группы, все подразделения ПВО", – написал глава государства.

В ночь на 16 сентября агрессор атаковал нас 56 "Шахедами". Из них сбили 53, еще три – локационно потеряны. Зеленский поблагодарил каждого воина, который отбивал вражеские удары, за меткость.

Фото: 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского, Национальная гвардия Украины, 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны, 40 бригада тактической авиации, 37 отдельная бригада морской пехоты, Воздушное командование ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в минувшую ночь (с 14 на 15 сентября) ПВО Украины ликвидировала 10 "Шахедов" и одну российскую ракету. В целом РФ запустила по Украине 17 средств воздушного нападения.

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