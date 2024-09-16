Россия атаковала Украину 'Шахедами': 53 дрона сбиты, три локационно потеряны

Силы противовоздушной обороны в ночь на 16 сентября сбили 53 дрона-камикадзе типа Shahed, которыми российские оккупанты атаковали Украину. Еще несколько вражеских БПЛА были локационно потеряны.

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Атака продолжалась с вечера воскресенья до утра понедельника. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Так, с 20:00 воскресенья, 15 сентября, по 06:00 понедельника, 16 сентября, радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 56 ударных дронов (пуски из Курска и Ейска, РФ).

Основным направлением российского удара была Киевщина. Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 53 "Шахеда" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Еще три российских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах: предварительно, без пострадавших и последствий.

Поздно вечером и ночью в Днепропетровской области защитники неба из воздушного командования "Восток" уничтожили шесть "Шахедов". Около 20 дронов сбили на подступах к Киеву.

Для столицы атака прошла без последствий, а в Киевской области известно о падении обломков сбитых целей, из-за чего ранена женщина. Также в регионе зафиксированы повреждения пяти автомобилей и пяти частных домов (в них выбиты двери, окна, резные фасады и крыши), в четырех районах возникли возгорания травяного настила и лесной подстилки (все пожары ликвидированы).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 сентября силы ПВО сбили 10 "Шахедов" и одну российскую ракету. В общем тогда Россия запустила по Украине 17 средств воздушного нападения.

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