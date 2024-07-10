Россия производит в восемь раз больше ракет Х-101, чем до полномасштабного вторжения в Украину – FT

Российская Федерация производит ракет Х-101 почти в восемь раз больше , чем до полномасштабного вторжения в Украину, хотя процесс по-прежнему зависит от комплектующих из западных стран, особенно из США. Именно Х-101 ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве во время массированного обстрела утром 8 июля.

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В Financial Times отметили: в 2021 году, за год до того, как диктатор Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении, РФ изготовила всего 56 ракет Х-101. После того, как Кремль заставил оружейные заводы работать круглосуточно, страна-агрессор произвела 420 Х-101 в 2023 году. То есть, прирост почти восьмикратный.

Х-101, запечатленная на камеру за секунду до удара по детской онкологической больнице, является одной из самых современных крылатых ракет России и имеет решающее значение для вражеских обстрелов Украины.

В целом Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства.

Хотя санкции частично лишили Москву доступа к некоторым передовым компонентам, оборонный сектор Кремля обратился к микропроцессорам и другим запчастям, не предназначенным для военного использования.

В основном, это товары двойного или гражданского назначения, некоторые из них довольно старые. В то же время анализ российских заявок, проведенный Financial Times, показывает, как компании государства-агрессора в 2023 году смогли получить детали, идентичные тем, которые использовались в январской Х-101, просто купив их на открытом рынке и импортировав через Китай.

Также РФ может полагаться на резервы компонентов от старых моделей, чтобы поддерживать темпы производства новых ракет.

Владислав Власюк, эксперт по санкциям, работающий в Офисе президента Украины, сообщил FT, что президент Владимир Зеленский поднимет вопрос о западных компонентах, используемых при производстве российских ракет, на саммите НАТО в Вашингтоне.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Специалисты Мониторинговой миссии ООН по правам человека проанализировали видеоматериалы, зафиксировавшие атаку противника по "Охматдету". Они пришли к мнению, что медучреждение "с высокой вероятностью" поражено прямым попаданием российской ракеты и украинская ПВО к разрушениям не причастна. При этом от окончательных выводов в ООН пока воздерживаются.

– Институт изучения войны обратил внимание на то, что РФ 8 июля использовала новую тактику, призванную максимизировать ущерб от воздушных ударов.

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