В ООН признали, что в 'Охматдете' было прямое попадание российской ракеты, но говорят, что 'окончательного вывода' нет

Специалисты Мониторинговой миссии ООН по правам человека проанализировали видеоматериалы, зафиксировавшие удар по детской больнице "Охматдет" накануне, 8 июля. Они пришли к мнению, что медучреждение "с высокой вероятностью" поражено прямым попаданием российской ракеты и украинская ПВО к разрушениям не причастна.

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При этом от окончательных выводов в ООН пока воздерживаются. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Даниэль Белль, сообщает Reuters.

На основе анализа видео, зафиксировавших удар по "Охматдету", в ООН предположили, что существует "высокая вероятность того, что детская больница испытала прямое попадание" ракеты РФ.

"Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница пострадала от прямого попадания (российской ракеты. – Ред.), а не получила повреждения от системы перехвата", – подчеркнула Белль.

По ее словам, команда Мониторинговой миссии ООН по правам человека побывала на месте попадания. При этом от окончательных выводов там пока воздерживаются, признавая, что "ракета, похоже, запущена Российской Федерацией".

Белль отметила, что сотрудники "Охматдета", как только началась воздушная тревога, переместили детей в укрытия. Если бы не это, считает она, количество жертв было бы гораздо выше.

Также Белль отметила, что вчерашний обстрел "был одной из самых вопиющих атак, которые мы видели с начала полномасштабного вторжения".

Напомним, накануне, 8 июля, Россия устроила массированную атаку на Украину. Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

Всего в результате утренней атаки России по Украине погибли десятки человек, среди них – четверо детей. Около 200 гражданских ранены.

Только в Киеве на 15:44 9 июля погибли 32 человека, среди них 4 ребенка, 120 – пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены.

Всего повреждено около 100 объектов: детская больница "Охматдет", жилые дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр.