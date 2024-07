Россия изменила тактику ударов по Украине, чтобы максимизировать ущерб от атак: в ISW указали угрозу

Страна-агрессор Россия в массированной атаке по Украине 8 июля, вероятно, использовала новую тактику, призванную максимизировать ущерб от такой серии ударов. Украинской ПВО нужно будет научиться реагировать них, используя необходимые уровни противовоздушной обороны.

На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики подчеркнули, что новые террористические методы россиян заслуживают внимания и, ради предотвращения новых угроз, требуют в том числе действий со стороны Запада.

Бывший официальный представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил после ужасных смертельных российских ударов в понедельник, что российские силы постоянно совершенствуют свои разведывательные и ударные возможности БПЛА, а также эффективность крылатых и баллистических ракет.

Он отметил, что в этот раз российские крылатые ракеты летели на "чрезвычайно малых" высотах. Так, в некоторых случаях украинским силам ПВО приходилось предпринимать попытки перехвата целей, летящих на высоте до 50 метров над землей.

В ISW подчеркнули, что украинская противовоздушная оборона фактически с начала полномасштабной войны имела высокие показатели сбитости некоторых типов крылатых ракет, особенно более старой разновидности Х-101.

"Но предложение Игната о том, что российские войска наносят удары крылатыми ракетами на таких малых высотах, указывает на то, что они, возможно, усовершенствовались в своей тактике и/или технологиях. Они позволило нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре, не давая ПВО практически никакого времени на ответ, пока ракета не окажется на близком расстоянии от земли", – говорят венные эксперты.

Игнат также добавил, что в последнее время оккупанты до последнего момента снижают электромагнитную сигнатуру дронов, чтобы предотвратить их обнаружение украинскими силами. По его словам, это означает, что к тому времени, когда ПВО обнаружит дрон, ракета, которую тот наводил, уже может быть близко до целевой точки.

"Россия последовательно адаптировала пакеты ударов, которые она осуществляет против Украины, чтобы воспользоваться нехваткой ее противовоздушной обороны. Атака 8 июля представляет собой новую и адаптированную тактику, на которую Украине нужно будет научиться реагировать, используя необходимые уровни противовоздушной обороны, предоставленные Западом", – констатировал ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, дипломат и эксперт по международной политике Роман Бессмертный заявил, что массированная атака РФ на Украину 8 июля, унесшая жизни более трех десятков человек, является дипломатической тактикой страны-агрессора. По его словам, так Россия хочет навязать нам и всему миру свою позицию.

