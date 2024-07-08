Силы ПВО сбили 30 из 38 ракет, которыми Россия атаковала Украину утром

Силы противовоздушной обороны Украины утром 8 июля отразили одну из самых массированных за последние месяцы атак РФ, которую та совершила 38 средствами нападения. Защитники уничтожили 30 ракет, в частности баллистику.

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К сожалению, в Киеве, Днепре, Покровске есть разрушения и жертвы в результате военного преступления россиян. О характере и уничтожении вражеских целей рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:

– 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

– 4 баллистические ракеты "Искандер-М";

– 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

– 13 крылатых ракет Х-101;

–14 крылатых ракет "Калибр";

– 2 крылатые ракеты Х-22;

– 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет. В частности, защитники сбили аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 3 баллистические ракеты "Искандер-М"; 11 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет "Калибр" и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Олещук отметил, что мир должен жестко отреагировать на это преступление. Он заявил, что дискуссий о том, можно ли наносить удары по военным объектам на территории России, вообще не должно быть.

Напомним, утром 8 июля российские террористы нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Вследствие обстрела погибло 10 человек. Число пострадавших мирных жителей выросло до 41 человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 июля страна-агрессор РФ устроила новую ракетную атаку по Украине. Враг поднял в воздух не менее 5 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также истребитель МиГ-31К. В связи с этим на всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. По предварительным данным, враг совершил пуски ракет около 9:30.