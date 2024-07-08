Силы ПВО сбили 30 из 38 ракет, которыми Россия атаковала Украину утром
Силы противовоздушной обороны Украины утром 8 июля отразили одну из самых массированных за последние месяцы атак РФ, которую та совершила 38 средствами нападения. Защитники уничтожили 30 ракет, в частности баллистику.
К сожалению, в Киеве, Днепре, Покровске есть разрушения и жертвы в результате военного преступления россиян. О характере и уничтожении вражеских целей рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:
– 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
– 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
– 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
– 13 крылатых ракет Х-101;
–14 крылатых ракет "Калибр";
– 2 крылатые ракеты Х-22;
– 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет. В частности, защитники сбили аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 3 баллистические ракеты "Искандер-М"; 11 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет "Калибр" и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Олещук отметил, что мир должен жестко отреагировать на это преступление. Он заявил, что дискуссий о том, можно ли наносить удары по военным объектам на территории России, вообще не должно быть.
Напомним, утром 8 июля российские террористы нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Вследствие обстрела погибло 10 человек. Число пострадавших мирных жителей выросло до 41 человека.
Ранее сообщалось, что в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, есть пострадавшие и погибшие.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 июля страна-агрессор РФ устроила новую ракетную атаку по Украине. Враг поднял в воздух не менее 5 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также истребитель МиГ-31К. В связи с этим на всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. По предварительным данным, враг совершил пуски ракет около 9:30.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!