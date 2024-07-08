Оккупанты массированно ударили по Кривому Рогу: 10 человек погибли, десятки раненых

Утром 8 июля российские террористы нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Вследствие обстрела погибло 10 человек, еще десятки получили ранения.

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Оккупанты нанесли удары по административному зданию промышленного предприятия. Об этом в Telegram сообшил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он заявил, что российские войска провели массированную ракетную атаку по Кривому Рогу. В городе зафиксировано несколько попаданий, в частности, по административному зданию промышленного предприятия. Сейчас продолжается ликвидация последствий теракта.

Вилкул сообщил, что россияне убили 10 человек. Еще десятки людей получили травмы. Сейчас 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых. Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что российские войска осуществили массированный ракетный обстрел региона. На местах событий работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление России. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 июля страна-агрессор РФ устроила новую ракетную атаку по Украине. Враг поднял в воздух не менее 5 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также истребитель МиГ-31К. В связи с етим на всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. По предварительным данным, враг совершил пуски ракет около 9:30.