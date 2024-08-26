Россия подняла в воздух 11 бортов Ту-95М и вывела в море четыре ракетоносителя: были ли пуски ракет

В Украине под утро 26 августа объявили повторную воздушную тревогу из-за угрозы российских ракетных ударов, ведь в стране-агрессоре взлетели в воздух 11 бомбардировщиков Ту-95МС. В это время оккупанты уже атаковали наши регионы группами дронов-камикадзе, вывели в море корабли-носители ракет, а прифронтовые районы обстреливали КАБами.

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О двойной опасности сообщили в Воздушных силах ВСУ. В областных военных администрациях тоже призвали граждан не игнорировать сирены и пройти к укрытиям.

"Внимание! В воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС! В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – заявили в ВС.

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 04:30 на территории государства-террориста зафиксировали взлет 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, являющихся носителями ракет. В частности, шестерых из аэродрома "Оленья", четырех из "Энгельса" и одного из "Дягилево".

Если это боевой вылет, то выход самолетов на рубеж Саратовской, Волгоградской областей РФ и Каспийского региона, откуда враг обычно атакует ракетами Украину, ожидался примерно в пределах 05:50 по 07:50.

"Соответственно, запуск ракет Х-101/55 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины возможны начиная с 06:30", – отметил Telegram-канал monitor war.

По состоянию на 05:20 воздушная тревога была объявлена в большей части Украины, кроме Одесщины, Винниччины и западных регионов. На границе ряда областей продолжали кружить "Шахеды". А по прифронтовым регионам оккупанты запускали КАБы.

Кроме этого, российские оккупанты вывели в море три носителя крылатых ракет "Калибр" (общий зал 16 единиц).

Около 06:00 в воздухе в РФ присутствовал также МиГ-31к – основной носитель российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47м2 "Кинжал".

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский указал на невозможность высчитать, сколько еще ракет враг может запустить по Украине, поскольку у России нет четкого постоянного количества ракет, которые бы производились в определенный период. Серийное производство у агрессора не отлажено – у него есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих.

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