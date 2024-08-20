Точного количества не знают даже россияне: авиаэксперт Храпчинский оценил ракетный потенциал России. Видео

У России нет четкого постоянного количества изготавливаемых в определенный период ракет. Потому что серийное производство как таковое у врага не налажено – у него есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих.

Видео дня

Такое мнение в интервью OBOZ.Talk высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Он напомнил: РФ имеет много самолетов, но значительный их процент не может подняться в небо из-за технических неисправностей. Страна-агрессор имеет большое количество вооружения. "Но мы видим, что в нас влетят корейские ракеты", – сказал Храпчинский.

"Точного гарантированного количества, сколько Россия может производить [ракет], даже не знают сами производители этого вооружения. Потому что они ассоциативно работают. У них есть какие-то комплектующие – они могут собрать тот "Шахед". У них нет комплектующих – они ждут и собирают какие-то "Герберы" для того, чтобы плотно нагружать средства противовоздушной обороны [Украины]", – заявил он.

У противника много старых запасов. К примеру, те же ракеты Х-101, Х-55. Их производят в небольшом количестве, но этого достаточно на один-два массированных обстрела в месяц.

"Здесь следует отметить, что при этом у них сейчас нет гарантированно качественных самолетов, чтобы поднять это количество ракет", – считает эксперт.

Постоянные передислокации самолетов также могут говорить о проблемах с обслуживанием бортов. В результате РФ вместо массированных атак применяет все чаще небольшое количество ракет, в том числе поставленных из КНДР. А обстрелы происходят волнами, в частности из-за проблем непостоянного снабжения комплектующих.

"Поэтому, в принципе, здесь нет четкой цифры постоянной, потому что у них нет серийного производства, у них нет массовой работы. У них есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих", – высказал уверенность Храпчинский.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 19 августа Россия осуществила перемещение стратегической авиации. С аэродрома базирования вылетело шесть вражеских бомбардировщиков Ту-95МС, они совершили имитационные пуски без применения реальных ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!