Россия подняла в воздух шесть бортов Ту-95МС: есть ли угроза пусков ракет

Страна-агрессор Россия днем 19 августа активировала перемещение военной авиации, обычно осуществляющей ракетные обстрелы Украины. Из аэродрома базирования вылетело шесть вражеских бомбардировщиков Ту-95МС.

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Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. Военные отметили, что в случае угрозы и пусков крылатых ракет сообщат дополнительно.

Около 12:00 в понедельник в ВС известили об активности четырех бортов Ту-95МС. Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ) совершили полет в юго-восточном направлении.

Позже поступило уточнение, что в воздух враг поднял шесть таких самолетов.

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – призывали военные.

В 12:20 половина областей Украины уже были "красными" из-за объявленной воздушной тревоги. Параллельно добавилась угроза применения оккупантами баллистического вооружения из Крыма. О взрывах сообщали на Николаевщине.

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Как сообщал OBOZ.UA, когда началась операция ВСУ в Курской области, западные СМИ заявили, что теперь Украине следует ожидать от России "акта возмездия" в виде массированной атаки. Но военные эксперты напомнили, что Москва и так готовилась к обстрелу в День Независимости Украины, что является банальным отражением российской террористической сущности.

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