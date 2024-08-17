Коваленко: апокалипсис отменяется, хотя враг и готовит удар на День Независимости Украины. Сколько Россия накопила ракет

Когда началась операция в Курской области, преимущественно западные СМИ запестрели заявлениями, что теперь Украине следует ожидать от России "акта возмездия" – и им станет массированный ракетный удар. Но дело в том, что страна-агрессор и так готовилась на День Независимости Украины его нанести и это является банальным отражением российской террористической сущности.

Видео дня

Чего стоит ожидать от России в ближайшее время, какое количество ракет ей удалось накопить с последнего удара по Украине и сколько враг сможет применить – в сегодняшнем материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

По Украине уже давно не наносились массированные ракетные удары. Те, что произошли 8 июля или 1 июня, я не отношу к этой категории – когда ракетная компонента, унифицированная или комбинированная, достигает сотни единиц. Таких по территории Украины не было с осени 2022 года.

Сейчас мы можем наблюдать применение россиянами средств поражения либо одиночного характера, либо комбинированного ограниченным боекомплектом в 5-15 ракет, или большим – в пределах до 50 ракет разного типа, но не в массовом количестве и тем более не массово-унифицированным.

Это обусловлено целым рядом проблем, которые решить Россия не в состоянии, и по мере рассмотрения угрозы на День Независимости Украины мы поговорим о каждой из них.

Масштаб угрозы

Последний серьезный удар большим комбинированным количеством ракет по Украине проводился 8 июля 2024 года, когда российскими оккупантами было задействовано 38 средств поражения. Но с того дня подобных ударов больше не было, что явно указывает на накопление боекомплекта.

Сколько Россия могла накопить с 8 июля по сегодняшний день каждого типа ракет?

Х-101/555 – в настоящее время в России производство данного типа ракет позволяет в сутки выдавать до двух единиц готовой продукции. То есть, на сегодняшний день только за счет существующего производства ВПК России произвел в пределах 80 ракет Х-101/555.

КРМБ "Калибр" – производство этих ракет составляет примерно единицу в сутки. За прошедший период с 8 июля накопительный эффект составил 40 единиц.

9М723 ОТРК "Искандер" – потенциал производства в пределах 3-4 ракеты в неделю. Но они регулярно применяются, потому накопление вряд ли возможно в таких условиях. Именно из-за крайне неудовлетворительных производственных показателей Россия закупает баллистические ракеты KN-23 у Северной Кореи.

9М727 ОТРК "Искандер-К" – несмотря на то, что 9М727 это, грубо говоря, сухопутный "Калибр", темпы его производства схожи с 9М723.

Х-47М2 "Кинжал" – очень медленное производство, ограниченное одной-двумя ракетами в неделю. За прошедший период было произведено всего шесть ракет этого типа.

Кроме того не забываем о производстве Х-59/69 в пределах двух единиц в сутки и прочих авиационных ракет ближнего и среднего радиуса действия. Но, учитывая планы РОВ на вероятный комбинированный удар на День Независимости Украины, у них уже только за счет производства за прошедший с 8 июля период в наличии имеется потенциал в 130 ракет разного типа – не говоря о том, что находилось в арсенале.

Тем не менее задействовать весь этот ударный потенциал одновременно Россия не сможет.

Проблемы маньяков

Выше, описывая возможности производства российских ракет, я отметил, что превысить объемы производства они не могут. Это связано с тем, что их производство не только критически зависимо от контрабандных поставок целого ряда материалов, микросхем, микрочипов, полупроводников и прочих, но и с тем, что линии производства не могут расширяться. Нет такой технической и технологической возможности.

Россия ещё в 2023 году стала производить две ракеты Х-101/555 в сутки, но выйти на большие показатели так и смогла. И так практически с каждым типом ракет.

Именно производственная ограниченность не позволяет РОВ наносить массированные ракетные удары регулярно так часто, как им хотелось бы. И да, это напрямую связано также с тем, что ракеты советского периода и довоенного на складах и арсеналах хранения – закончились.

Для любителей хайповых вопросов наподобие "когда у России закончатся ракеты?", отвечаю – закончились они у них в декабре 2023 года.

Но есть и другой момент, влияющий на возможности РОВ по нанесению ударов – износ носителей. Основные - это Ту-95МС, которые давно пользуются ограничением по боекомплекту в пределах двух-четырех ракет на самолет.

То есть, поднимая в воздух 10 стратегов Ту-95МС, Россия явно не запустит согласно их максимальным тактико-техническим характеристикам по 8 ракет с каждого – то есть, 80. Будет пуск в пределах от 20 до 40. Хотя в последние разы с некоторых бортов запускалось и вовсе по одной ракете.

Не меньшие проблемы у РОВ сейчас и в Черном море, особенно в вопросах безопасных пусков из акватории, где на боевом дежурстве постоянно находятся украинские морские дроны. Тем не менее позволить себе единовременный вывод ракетоносителей с залпом в пределах 12-16 единиц они все еще могут.

Shahed-136

Без сомнений, как и к любому другому ракетному удару, следующему сопровождение будут оказывать дроны-камикадзе Shahed-136.

На сегодняшний день налеты по территории Украины РОВ совершают в пределах среднестатистических показателей, но это не означает, что у врага может быть накопленный комплект, который бы позволил совершить налет в массированном формате.

Shahed-136 для российских оккупационных войск одновременно выполняют несколько задач. Это не только средство поражения, но и разведчик, выявляющий наличие средств ПВО в той или иной зоне, либо мобильных групп перехвата. Они рассредоточивают внимание/ресурс средств ПВО и, вызывая огонь на себя, истощают боекомплект.

Выводы

У РОВ имеется в наличие боекомплект для массированного ракетного удара по Украине, но возможностей весь его задействовать – нет. Недостаточно боеспособных носителей - как авиационного типа, так и морского.

Комбинированный удар может включать в себя как стандартную комплектацию Х-101/555, КРМБ "Калибр", 9М723/9М727 и Х-47М2 "Кинжал", так и Х-22/32.

В свою очередь недавние удары по российскому аэродрому "Саваслейка" могли ограничить возможности применения ВКС РФ перехватчиков МиГ-31К, носителей Х-47М2 "Кинджал".

Кроме того контроль части Курской области создает прецедент новых рисков для российской авиации и аэродромов, которые командованию РОВ пока сложно оценить.

Таким образом, если удар в августе и состоится, то он не будет носить настолько апокалиптический характер, как пророчили некоторые, особенно западные, СМИ. И в любом случае он никак не может носить характер некоего "возмездия" за Курскую область, поскольку изначально готовился как акт террора на государственный праздник Украины.