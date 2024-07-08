Коваленко: загнанная в угол крыса уже не скрывает жажды геноцида. Что показал российский ракетный удар по Украине

Российские оккупационные войска 8 июля 2024 года нанесли комбинированный ракетный удар по территории Украины. Ракеты были направлены на Кривой Рог, Днепр, Киев, Славянск и Краматорск. Под ударом оказались жилые дома, гражданская инфраструктура и медицинские учреждения.

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Чем эта атака отличалась от предыдущих и какие можно сделать выводы – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Что применил враг

Прежде всего хочу обратить внимание, что Воздушные силы ВСУ сегодня отработали на пределе своих возможностей по перехвату целей.

Согласно официальной информации, противник задействовал следующую номенклатуру средств поражения:

– 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

– 4 баллистические ракеты "Искандер-М";

– 1 ракету 3М22 "Циркон";

– 13 крылатых ракет Х-101;

– 14 крылатых ракет "Калибр";

– 2 крылатые ракеты Х-22;

– 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Итого – 38 единиц. Но следует учитывать, что ночью был произведен пуск четырех крылатых ракет Х-101/555 с четырех бортов Ту-95МС. Три ракеты были сбиты. Поэтому в общей сумме – 42 ракеты. И очевидно, что ночные пуски представляли собой разведку боем.

Во время дневной атаки ВС ВСУ сбили еще 30 российских ракет, а именно:

– 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

– 3 баллистические ракеты "Искандер-М";

– 11 крылатых ракет Х-101;

– 12 крылатых ракет "Калибр";

– 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Такая номенклатура говорит о том, что враг применил то, что было произведено за последние 2-3 недели и подготовлено именно к этому удару. То есть в глаза бросается ограниченность возможностей нанесения более масштабных атак – как в 2022 и 2023 годах, когда унифицированный удар только ракетами Х-101/555 мог достигать 70, 80 и даже 90 единиц.

Тактика ударов

Как видим, эффективность уничтожения ракет напрямую зависит от типа самой ракеты. Например, там, где нечем сбивать Х-22, они и достигают цели. На Киев же была направлена комбинированная номенклатура в количестве, предназначенном для прорыва системы ПВО.

Обращает на себя внимание и факт применения крайне редкой ракеты 3М22 "Циркон", что может говорить о желании российских оккупантов с очень высокой вероятностью поразить некий объект.

Также нельзя не обратить внимания на то, что российские оккупационные войска применили максимальное за долгое время количество ракет типа "Калибр" – 14. Впервые с конца лета прошлого года эти ракеты были применены в большем количестве, чем Х-101/555. Это вполне логично – с учетом того, что накоплено их более чем в три раза больше, чем авиационных КР.

Очевидно, что в ближайшие удары компоненте крылатых ракет морского базирования "Калибр" будет уделяться больше внимания либо наравне с Х-101/555.

Нельзя не отметить и того факта, что в ходе дневной атаки отсутствовала компонента дронов-камикадзе Shahed-136, хотя ранее они всегда сопровождали комбинированные ракетные удары.

Похожая по количеству задействованных ракетных средств атака проводилась российскими оккупантами 1 июня – в День защиты детей. Тогда по Украине было запущено более 50 ракет разной номенклатуры. Затем был период пусков через каждые 2-5 дней, но в небольшом количестве – по 5, 10, 15 ракет.

Жертвы и цели

К сожалению, сегодняшний комбинированный ракетный удар российских оккупационных войск (РОВ) имел несколько большую эффективность, в частности по Киеву, чем другие атаки в этом году.

Оккупанты устроили настоящий террор гражданского населения. В Киеве был нанесен удар по детской больнице "Охматдет", в Днепровском районе столицы – по зданию, где находятся два медицинских центра. Также были повреждены или уничтожены три трансформаторные подстанции.

Стоит отдельно отметить, что российские оккупанты уже не в первый раз концентрируют удары по медучреждениям. Напомню, что в июне они целенаправленно ударили по госпиталю в Харькове. При этом информационные площадки, аффилированные с МО РФ и курируемые им, открыто подтверждали, что целью ударов КАБами был именно госпиталь.

Сегодня российские пропагандисты также сначала признавали целенаправленность удара по детской больнице, где якобы проходило некое совещание, а затем стали тиражировать версии, либо что это ракету Х-101 сбила украинская ПВО и она упала на больницу, либо что это была украинская ракета (от ЗРК Patriot) и т. д.

Опубликованное некоторое время спустя видео доказало, что удар по "Охматдету" был нанесен российской Х-101/555. Не подбитой и сбитой с курса, а целенаправленно летящей к своей цели – детской больнице.

Выводы

Да, российские оккупанты целенаправленно бьют по гражданским объектам. При этом они топчутся на Женевской конвенции, защищающей лечебные учреждения. Дословно: "Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений!"

Очевидно, что мы переходим в тот этап войны, когда загнанная в угол крыса уже не скрывает своей жажды геноцида, чтобы ее боялись еще больше и шли ей на уступки, слушали ее ультиматумы.

Не имея оглушительных и сокрушительных побед на фронте, Россия переходит на системный террор, причем наиболее болезненный и чувствительный для общества.

К сожалению, не могу исключить того, что удары по лечебным учреждениям станут неотъемлемой частью дальнейшего террора российских оккупационных войск.

Однако Россия не может выводить террор даже такого уровня (42 ракеты суммарно) на уровень с частотой хотя бы 2-3 дня. Подобные удары оккупантам удается проводить примерно раз в месяц, в то время как в остальное время применяется крайне ограниченный БК.