По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

В ночь на понедельник, 26 августа, в Харьковской и Запорожской областях прозвучала воздушная тревога. К этому времени уже полтора часа продолжалась воздушная тревога в Сумской области.

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Об угрозе с южного направления сообщили Воздушные силы ВСУ. В частности, в ВС отметили, что для Запорожской области появилась угроза применения ударных БПЛА.

По данным на 23:50, карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

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Как сообщал OBOZ.UA, днем 25 августа в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет. Около 12.45 тревога распространилась на северо-восточную и центральную часть страны.

А в ночь на 25 августа российские военные преступники нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области. Целью окупантов стала гостиница: там пострадали трое журналистов-украинцев и иностранцев.

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