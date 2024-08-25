В части Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Днем 25 августа в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет. Около 12:45 тревога распространилась на северо-восточную и центральную часть страны.

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Угроза применения баллистического вооружения возникла с северо-восточного направления. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В 13:11 угроза применения баллистики была отменена.

По информации мониторинговых каналов, пусковая установка врага активна на территории Курской области. Украинцев, проживающих в областях, где объявлена тревога, призывают не игнорировать опасность и во во время тревоги находитсья в безопасных местах.

К баллистическому вооружению, которое оккупанты применяют для обстрела Украины, относятся ОТРК "Искандер-М", а также северокорейские ракеты KN-23. Также путинские террористы могут применять ЗРК С-400/300 для ударов по наземным целям.

Напомним, оккупационные войска России ночью 25 августа нанесли удар по городу Краматорск на Донетчине. Целью военных преступников стала гостиница: там пострадали трое журналистов-украинцев и иностранцев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 августа российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Харькову. В одном из районов областного центра разрушены и повреждены жилые дома, в другом поврежден газопровод.

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