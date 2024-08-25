В Харькове после двойного удара РФ травмированы шесть человек, поврежден газопровод

В ночь на 25 августа российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Харькову. В одном из районов областного центра разрушены и повреждены жилые дома, в другом поврежден газопровод.

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Ранения получили шестеро мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По словам харьковского городского головы Игоря Терехова, путинские террористы ударили по частным домам в Слободском районе Харькова. Два дома были полностью уничтожены, еще более 10 повреждены.

Ранения получили шестеро мирных жителей. Второй удар россияне нанесли по газопроводу, вследствие чего начался пожар. Спасатели локализовали возгорание. На месте теракта работают экстренные службы.

"К сожалению, Харьков снова под обстрелами. Было два попадания. Первое попадание было в Слободском районе, пострадало более чем 10 частных домов, два полностью разрушены. Шестеро людей получили травмы разной тяжести. Второе попадание – это газопровод. Сейчас прошла локализация этого пожара. Работают работники коммунальной службы, ГСЧС, скорой помощи", – сказал Терехов.

Напомним, Сумы в День Независимости Украины, 24 августа, пережили российский авиационно-ракетный удар. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру облцентра, предварительно, семь человек ранены.

Ранее сообщалось, что войска России в ночь на 23 августа нанесли удар авиабомбой по прифронтовому селу Богуславка Изюмского района Харьковщины. Вследствие атаки два человека погибли, пострадала 78-летняя женщина. Утром оккупанты атаковали Казачью Лопань в Дергачевской городской громаде Харьковского района, разрушив частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ днем 22 августа нанесли удары по Богодухову Харьковской области. Вследствие обстрела погиб один человек, еще восемь получили ранения.

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