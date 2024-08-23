Оккупанты ударили по Харьковщине, разрушены дома: есть погибшие и пострадавшая. Фото

Войска России в ночь на 23 августа нанесли удар КАБом по прифронтовому селу Богуславка Боровской громады Изюмского района Харьковщины. Вследствие атаки два человека погибли, пострадала 78-летняя женщина. А утром оккупанты атаковали Казачью Лопань в Дергачевской городской громаде Харьковского района, разрушив частные дома.

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Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром опубликовала фото ликвидации последствий российского удара по Богуславке. "Спасатели деблокировали из-под завалов тела двух погибших в Харьковской области", – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что ночью враг предварительно ударил корректируемой авиационной бомбой по прифронтовому населенному пункту Боровской громады.

Разрушены частные жилые дома. Возник пожар в здании площадью 80 кв. метров.

Из-под завалов изъяли тела двух погибших: мужчины 1963 и женщины 1965 года рождения.

Также пострадала 78-летняя женщина.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты ударили по Богуславке 23 августа в 03:38 ночи.

Кроме того, в 7:30 утра российские оккупанты ударили КАБом по Казачьей Лопани, информировал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

В результате удара разрушены два частных дома и несколько хозяйственных построек. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ днем 22 августа нанесли удары по Богодухову Харьковской области. Вследствие обстрела погиб один человек, еще восемь получили ранения.

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