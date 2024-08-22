Войска РФ нанесли удары по Богодухову на Харьковщине: есть жертва и раненые

Российские оккупанты продолжают совершать террор против мирного населения Харьковщины. В четверг, 22 августа, войска РФ нанесли удары по Богодухову.

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В результате обстрела погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

"Враг нанес удары по городу Богодухов. В результате обстрела один человек погиб, пятеро – получили ранения", – говорится в сообщении.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что среди раненых есть 15-летний ребенок. Также ранения получили 50-летний мужчина, женщины 28 и 45 лет. Возраст еще двух пострадавших женщин устанавливается.

Отмечается, что российские войска нанесли два ракетных удара по гражданскому предприятию в Богодухове. На месте происшествий работают оперативные службы, которые оказывают помощь пострадавшим и ведут расследование.

Со своей стороны, начальник районной военной администрации Анатолий Рысцов сообщил, что раненые в Богодухове находятся в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства произошедшего и масштабы разрушений еще уточняются.

Напомним, террористические войска РФ утром 22 августа обстреляли село Томарино в Бериславском районе Херсонщины и сам облцентр. В результате военного преступления в области погибла местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты усилили количество ударов и обстрелов по освобожденным районам Херсонской области. В результате действий агрессора выросла статистика относительно пострадавших и разрушений инфраструктуры региона.

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