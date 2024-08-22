Оккупанты ударили по Херсону и области: погибла женщина, есть раненые

Террористические войска РФ утром 22 августа обстреляли село Томарино в Бериславском районе Херсонщины и сам облцентр. В результате военного преступления в области погибла местная жительница.

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Также пострадали двое херсонцев. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Под вражеский удар попала 87-летняя женщина. К сожалению, она получила ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким…" – отметил чиновник о вражеском обстреле Томарино.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, обстрел произошел около 06:00 – предварительно, оккупанты ударили по селу из артиллерии. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

В ОВА добавили, что с самого утра четверга оккупанты бьют и по Херсону. Под вражеским огнем, в частности, находился Корабельный район города. Там пострадала 76-летняя женщина, находившаяся в квартире.

У женщины диагностировали взрывную травму, контузию и обломочное ранение бедра. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Также бригада скорой доставила в больницу 39-летнего мужчину, попавшего под вражеский обстрел возле подъезда дома в Корабельном районе. Он получил взрывную травму, контузию и обломочное ранение черепа.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты усилили количество ударов и обстрелов по освобожденным районам Херсонской области. В результате действий агрессора выросла статистика относительно пострадавших и разрушения инфраструктуры региона.

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