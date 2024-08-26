Оккупанты нанесли удар по промышленному объекту на Полтавщине: пострадали пять человек

Утром 26 августа российская террористическая армия атаковала Полтавскую область. Целью агрессора стал промышленный объект.

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Вследствие обстрела пострадали пять человек. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филип Пронин.

По информации ОВА, враг ударил по одному из объектов промышленности. Подробностей о состоянии раненных людей в областной администрации не предоставили.

В то же время местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находится в безопасных местах.

"Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине. Травмированы пять человек. Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях до отбоя! Верим в наши Силы обороны! Слава Украине", – написал глава ОВА.

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