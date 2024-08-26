Силы ПВО уничтожили до 10 "Шахедов" на подступах к Киеву

На подступах к Киеву ночью 26 августа защитники неба уничтожили около десятка российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Для столицы атака обошлась без последствий.

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Данные о последствиях для области еще уточняются. О ситуации рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Предварительно, ударные беспилотники российские военные преступники запустили с территории Курской области РФ. Они пролетели Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.

Силами и средствами противовоздушной обороны до десятка БПЛА были уничтожены еще на подступах к городу. Тип и количество целей укажут в своем отчете Воздушные силы ВСУ.

"По информации на эту минуту, в Киеве без разрушений и пострадавших. Еще раз подчеркиваю: не игнорируйте тревоги. Заботьтесь о собственной безопасности", – призвал глава КГВА.

При этом под утро 26 августа Россия подняла в воздух 11 бомбардировщиков Ту-95МС, поэтому в Украине объявили повторную тревогу – уже из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновой российской атаки в ночь на 21 августа силы ПВО тоже уничтожили на подлете к Киеву до десяти "Шахедов". О повреждениях и пострадавших в городе информация не поступала.

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