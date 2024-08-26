В Луцке в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка, есть жертва

Государство-террорист Россия утром 26 августа атаковало инфраструктурный объект в Луцке Волынской области. В результате действий агрессора погиб человек.

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Кроме этого, во время дроновой атаки была повреждена многоэтажка в облцентре. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук в официальном Telegram-канале.

"Работает ПВО. Прошу оставаться в укрытиях", – написал он в 08:23, а затем добавил, что уже находится на месте происшествия под поврежденным домом.

Начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что это стало следствием падения обломков сбитого силами ПВО российского дрона.

Около 08:55 в городе снова раздался взрыв. Впоследствии мэр сообщит о повреждении объекта инфраструктуры.

"В настоящее время есть информация об одном погибшем", – отметил Полищук.

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