В Луцке в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка, есть жертва
Государство-террорист Россия утром 26 августа атаковало инфраструктурный объект в Луцке Волынской области. В результате действий агрессора погиб человек.
Кроме этого, во время дроновой атаки была повреждена многоэтажка в облцентре. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук в официальном Telegram-канале.
"Работает ПВО. Прошу оставаться в укрытиях", – написал он в 08:23, а затем добавил, что уже находится на месте происшествия под поврежденным домом.
Начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что это стало следствием падения обломков сбитого силами ПВО российского дрона.
Около 08:55 в городе снова раздался взрыв. Впоследствии мэр сообщит о повреждении объекта инфраструктуры.
"В настоящее время есть информация об одном погибшем", – отметил Полищук.
Новость дополняется...