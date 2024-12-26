В ВСУ подтвердили удар по предприятию в Ростовской области, где производили топливо для ракет
На днях украинские военнослужащие атаковали объект военно-промышленного комплекса РФ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В результате удара было поражено предприятие по производству топлива для ракет.
Огневое поражение объекта ВПК РФ было частью кампании по ослаблению возможностей врага осуществлять террористические атаки против украинцев. Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Генштаба ВСУ.
По информации Генштаба, указанное предприятие страна-террорист Россия использует для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет, которые применяются для обстрела объектов украинский гражданской инфраструктуры, в частности, больниц, жилых домов и объектов энергетической инфраструктуры.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО уточняли, что речь идет о предприятии "Комбинат Каменский". Это одно из крупнейших химических предприятий России, которое специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и баллистических ракет на твердом топливе.
Также комбинат в Каменск-Шахтинском занимается изготовлением взрывчатых веществ, различных компонентов для российских боеприпасов и обезвреживанием отработанных ракетных систем.
Напомним, дроны Службы безопасности Украины атаковали склад боеприпасов полигона "Кадамовский" в Ростовской области. В результате удара на территории военного объекта прогремели мощные взрывы с последующей детонацией боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в Миллерово Ростовской области ночью 24 декабря звучали взрывы и работала ПВО. Там расположен военный аэродром оккупационной армии.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 декабря под ударами дронов оказалась Чечня. В столице региона, городе Грозный, прогремели по меньшей мере 5 взрывов. По крайней мере, часть БПЛА взорвалась в районе расположения 2-го полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.
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