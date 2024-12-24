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Дроны атаковали российское Миллерово, где расположен военный аэродром. Видео

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
2,5 т.
Дроны атаковали российское Миллерово, где расположен военный аэродром. Видео

В России снова выдалась неспокойная ночь. В Миллерово Ростовской области ночью на 24 декабря звучали взрывы и работала ПВО.

Видео дня

Там расположен военный аэродром оккупационной армии. Об этом сообщает мониторинговый канал monitor.

В Telegram-канале опубликовали видео, на котором видно зарево после взрывов и попытки российской ПВО поразить воздушную цель.

"Аэродром Миллерово, Ростовская область РФ в ночь на 24 декабря", – говорится в подписи к ролику.

Дроны атаковали российское Миллерово, где расположен военный аэродром. Видео

При этом официальные заявления региональных властей и российского минобороны кардинально отличаются между собой.

Так, в МО РФ заявили, что над Ростовской областью за ночь якобы сбили три БпЛА, еще один "уничтожен" над Воронежской областью.

Дроны атаковали российское Миллерово, где расположен военный аэродром. Видео

У в.о.губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в "уничтоженных" числятся четыре беспилотника.

"За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще 4 БПЛА. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется", – заявил он.

Дроны атаковали российское Миллерово, где расположен военный аэродром. Видео

Российские пропагандистские паблики при этом еще среди ночи писали о "свыше 8 сбитых" беспилотников.

Дроны атаковали российское Миллерово, где расположен военный аэродром. Видео

Тем временем глава Миллеровского района Олег Коваленко дроны не "сбивал", вместо этого он взялся опровергать "прилет по кадетскому техникуму".

"В сети распространяется фейковая информация о разрушении здания кадетского техникума в результате попадания осколков сбитого БПЛА. Информация не подтверждена! Разрушений нет!" – утверждал чиновник.

Дроны атаковали российское Миллерово, где расположен военный аэродром. Видео

Жители Миллерово тем временем снимали прилеты, которых "не было", а также последовавший после них пожар.

Дроны атаковали российское Миллерово, где расположен военный аэродром. Видео

Напомним, накануне стало известно, что в России уничтожен склад с деталями к "Шахедам" на $16 млн. Подробности операции раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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