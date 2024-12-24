Дроны атаковали российское Миллерово, где расположен военный аэродром. Видео

В России снова выдалась неспокойная ночь. В Миллерово Ростовской области ночью на 24 декабря звучали взрывы и работала ПВО.

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Там расположен военный аэродром оккупационной армии. Об этом сообщает мониторинговый канал monitor.

В Telegram-канале опубликовали видео, на котором видно зарево после взрывов и попытки российской ПВО поразить воздушную цель.

"Аэродром Миллерово, Ростовская область РФ в ночь на 24 декабря", – говорится в подписи к ролику.

При этом официальные заявления региональных властей и российского минобороны кардинально отличаются между собой.

Так, в МО РФ заявили, что над Ростовской областью за ночь якобы сбили три БпЛА, еще один "уничтожен" над Воронежской областью.

У в.о.губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в "уничтоженных" числятся четыре беспилотника.

"За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще 4 БПЛА. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется", – заявил он.

Российские пропагандистские паблики при этом еще среди ночи писали о "свыше 8 сбитых" беспилотников.

Тем временем глава Миллеровского района Олег Коваленко дроны не "сбивал", вместо этого он взялся опровергать "прилет по кадетскому техникуму".

"В сети распространяется фейковая информация о разрушении здания кадетского техникума в результате попадания осколков сбитого БПЛА. Информация не подтверждена! Разрушений нет!" – утверждал чиновник.

Жители Миллерово тем временем снимали прилеты, которых "не было", а также последовавший после них пожар.

Напомним, накануне стало известно, что в России уничтожен склад с деталями к "Шахедам" на $16 млн. Подробности операции раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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