В России уничтожен склад с деталями к 'Шахедам' на $16 млн: в ГУР раскрыли подробности

На территории экономической зоны "Алабуга" в Республике Татарстан (РФ) был уничтожен склад, где хранили детали к дронам-камикадзе типа Shahed-136, которые агрессор использует для ударов по Украине. Там возник пожар, сожжено оборудование для изготовления четырех сотен этих БПЛА.

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Агрессор понес убытки на $16 миллионов. Об этом 23 декабря сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в помещении завода лежало 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц Shahed-136 иранского происхождения.

"Все сгорело. Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в $16 миллионов", – говорится в сообщении ГУР.

Там добавили, что "загадочный" разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу государства-террориста России.

Также в ведомстве напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Напомним, что особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Алабуга" расположена в 10 км от города Елабуга в Республике Татарстан. Она является одной из самых больших в России и приносит 59% совокупной выручки и 34% налоговых сборов от всех ОЭЗ страны.

Там РФ наладила производство аналогов иранских беспилотников Shahed, потому этот объект (расположен в 1237 км по прямой от украинской границы) является легитимной целью для поражения Силами обороны Украины. Утром 2 апреля 2024 года завод был атакован украинским дроном: он попал в одно из зданий, над которым после взрыва в небо поднялся огненный гриб.

Ранее в Associated Press рассказали, что в ОЭЗ "Алабуга" есть "секретная фабрика", где инженеры производят сотни дронов-приманок, предназначенных для истощения украинской противовоздушной обороны. Осенью россияне начали выпускать там термобарические дроны вместе с приманками.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 декабря в российской Республике Татарстан под атакой БПЛА оказался город Казань. Россияне заявили, что один из дронов попал в элитный 37-этажный жилой комплекс "Лазурные небеса", из-за чего там вспыхнул пожар.

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