Россия массово производит термобарические БПЛА и дроны-приманки – АР

В российском Татарстане есть "секретная фабрика", где инженеры производят сотни дронов-приманок, предназначенных для истощения украинской обороны. Недавно там начали выпускать термобарические дроны вместе с приманками.

Видео дня

Об этом сообщает агентство Associated Press. Речь идет о заводе в российской Специальной экономической зоне "Алабуга".

Алабуга является особой экономической зоной промышленно-производственного типа в Елабугском районе Татарстана, расположена в 10 км от Елабуга и 25 км от Набережных Челнов и занимает площадь 3903,5 га.

Агентство не раскрыло, какая именно фабрика в Алабуге секретная. В целом в СЭЗ действует семь предприятий. Это "Эр Ликид Алабуга", "Роквул-Волга", заводы "Белая Дача Алабуга", "Сария Био-Индастрис Волга", "Форд Соллерс Елабуга" и фабрики "Трак Гласс Рус" и "Интерскол".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже нарастила производство дронов-камикадзе типа "Шахед" в Алабуге. Согласно плану, там должны были произвести 6 тыс. беспилотников к сентябрю 2025 года, однако этого показателя россиянам удалось достичь годом ранее.

А теперь там начали выпускать термобарические дроны вместе с приманками. Если вторые безопасны, то первые имеют боеголовки, создающие вихрь высокого давления и тепла, которые могут проникать через толстые стены. Термобарические дроны высасывают весь кислород на своем пути и имеют ужасную репутацию из-за травм, нанесенных даже за пределами самого места взрыва: коллапс легких, разбитые глазные яблоки, повреждение мозга.

В РФ был разработан план использования приманок еще в конце 2022 года. План под кодовым названием Operation False Target состоит в том, чтобы запускать вооруженные беспилотные летательные аппараты вместе с десятками приманок, которые невозможно отличить на радарах от несущих настоящие бомбы. Таким образом, не только истощается противовоздушная оборона.

Из-за термобарического оборудования существует значительный риск того, что вооруженный беспилотник может отклониться от своего курса и оказаться в жилом районе, где ущерб будет особенно ужасен, объясняет агентство.

Как невооруженные приманки, так и вооруженные беспилотники иранской разработки Shahed, строятся именно на заводе в Алабуге. В АР рассказывают, что "секретная фабрика" сейчас "рекламирует себя как инновационный центр". Но Дэвид Олбрайт из вашингтонского Института науки и международной безопасности заверил агентство, что "целью Алабуги является исключительно производство и продажа беспилотников" российским военным.

Ранее стало известно, что на указанной "секретной фабрике" работает "многие африканские женщины, завербованные для восполнения дефицита рабочей силы". Причем женщины жалуются, что их обманом устроили на работу на заводе.

Как отмечает АР, с лета большинство вражеских беспилотников РФ "падают, сбиваются или отводятся благодаря электронным помехам" – из всех БПЛА менее 6% достигли какой-либо заметной цели. Но и этого достаточно, потому что эти 6% смертельно опасны.

Радар не может отличить беспилотник, вооруженный обычной взрывчаткой или термобарическим оружием от беспилотника без боеголовки. Поэтому даже зная, что приманки сейчас составляют большую часть нацеленной на Украину атаки, ПВО Украины не может позволить себе что-либо из этого пропустить.

Двигатели и электроника для российских шахедов и приманок "являются смесью китайского и западного импорта", пишет AP. Без них дроны не могут летать. Несмотря на почти три года санкций, Москва принимает эту продукцию из Китая и третьих стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

"Совместное производство беспилотников – одних для переноса бомб, а других для отвлечения внимания – экономит военные деньги России. Производство приманок началось в начале этого года, и сейчас завод выпускает около 40 более дешевых беспилотных летательных аппаратов в день и около 10 вооруженных. Они стоят примерно 50 тыс долларов", – пишет АР.

Напомним, ранее в InformNapalm заявили, что Беларусь может быть причастна к производству иранских дронов, применяемых Россией для атак на Украину. Расследователи установили, что представители Минска подписали несколько подозрительных контрактов с компаниями из Ирана, который является родиной этих дронов-камикадзе.