Беларусь может быть причастна к производству иранских дронов, которые Россия применяет для атак на Украину – InformNapalm

Республика Беларусь, которая является союзным для страны-агрессора РФ государством и помогает ей в войне против Украины, может быть причастна к изготовлению БПЛА Shahed-131/136. Представители Минска подписали несколько подозрительных контрактов с компаниями из Ирана, который является родиной этих дронов-камикадзе.

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Об этом говорится в расследовании волонтеров-аналитиков, сотрудничающих с международным разведывательным сообществом InformNapalm. Они недавно получили от группы активистов Cyber.Anarchy.Squad около 700 Гб данных Беларуской торгово-промышленной палаты и связанных с ней юридических лиц.

"Первые результаты анализа указывают на возможное сотрудничество беларуских компаний с подсанкционными иранскими предприятиями, связанными с производством оружия для Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, иранское вооруженное формирование)", – сообщили расследователи.

Так, с 8 по 11 мая 2024 года беларуский концерн "БЕЛНЕФТЕХИМ" принимал участие в международной выставке Iran Oil Show, специализирующейся на нефтяной и химической промышленности. Она также привлекла внимание иранских компаний.

Согласно отчету об организации мероприятия, представители двух стран достигли ряда договоренностей. В частности, беларуское ОАО "Полоцк-Стекловолокно" подписало с иранской компанией меморандум о намерениях поставки кремнеземных материалов на сумму €200 тысяч. Кремнеземное волокно является важным компонентом для материалов с повышенной стойкостью к высоким температурам, что может иметь военное применение.

Иранская сторона по документам представлена компанией Composite Alborz, о которой нет никакой официальной информации. В имеющихся базах данных есть лишь указание о малоизвестной Alborz Composite, занимающейся металлургией.

"Это вызывает подозрения, что в документах могли специально изменить название для сокрытия незаконной деятельности. А учитывая специфику соглашения и продукции, высока вероятность, что на самом деле беларусы сотрудничают с другой компанией – Alborz Organic Materials Engineering Co., которая недавно попала под санкции США", – пишет InformNapalm.

В частности, в марте 2024 года министерство финансов США ввело санкционные ограничения против ряда иранских компаний, поддерживающих ракетную, ядерную и оборонную программы Тегерана. В этот список входит и Alborz Organic Materials Engineering Co., обвиняемая в поставке стратегических материалов для изготовления ракет и беспилотников, которые использует КСИР (для изготовления ему ракет она закупала углеродное волокно и эпоксидные смолы).

"Теперь есть основания полагать, что беларуское предприятие поставляет кремнеземные материалы именно для этой компании, являющейся частью сети поставщиков для иранской военной промышленности", – предположили расследователи.

Они добавили: если эти подозрения подтвердятся, то нефтехимические компании Беларуси поставляют материалы для военной промышленности Ирана, производящей ракеты и беспилотники. Тегеран же, очевидно, передает это оружие России, которая использует его для атак по Украине.

"Эта утечка информации подтверждает важность международного мониторинга и контроля над поставкой стратегических материалов, которые могут быть использованы Россией в агрессивной захватнической и террористической войне против Украины. В то же время иранские "Шахеды", полученные Россией, в последнее время стали часто залетать в Беларусь. Пока обходилось без жертв, но рано или поздно и эта "змея" может укусить себя за хвост", – не исключили авторы расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты установили на "Шахеды" терминалы Starlink. Благодаря этому враг может совершать неограниченное по дальности управление ударными дронами с дальностью полета до 2000 км.

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