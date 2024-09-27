ВСУ за сутки обезвредили 1370 оккупантов и десятки единиц бронетехники врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 274 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. В боях воины ликвидировали и ранили около 1370 российских захватчиков.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле за более чем два с половиной года полномасштабной войны, достигают примерно 649 170 оккупантов. Обновленные по состоянию на 27 сентября данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ведомство в очередной раз уточнило, что откорректировало цифру общего количества уничтоженных над Украиной российских крылатых ракет.

Ведомство в очередной раз уточнило, что откорректировало цифру общего количества уничтоженных над Украиной российских крылатых ракет – 2608.

Накануне же защитники сбили еще 85 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 16 031).

Также воины превратили в металлолом 58 артиллерийских систем (всех 18 678), 48 боевых бронированных машин (17 396), 21 танк (8846), два средства ПВО (961) ВС РФ

Кроме этого, сожгли 58 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 25 411), две – спецтехники (3192).

С начала российского полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили также 1199 РСЗО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку вражеских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы 8-го полка ССО продемонстрировали свое мастерство на поле боя, нанеся потери оккупантам. В ходе одной из операций украинские бойцы успешно уничтожили артиллерийские позиции, технику и логистические ресурсы российских войск.

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