У врага минус гаубицы, полевые арсеналы и бронетехника: в ССО показали 'взрывную' работу по оккупантам. Видео

Операторы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины в очередной раз продемонстрировали свое мастерство на поле боя. Наши защитники нанесли значительные потери российским оккупантам.

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В ходе одной из операций украинские бойцы успешно уничтожили вражеские артиллерийские позиции, технику и логистические ресурсы. Соответствующие кадры показала пресс-служба Сил ССО.

После обнаружения логистических путей противника и его боевых позиций военные ССО вместе с другими подразделениями Сил безопасности и обороны нанесли точные удары по ключевым объектам.

В результате были уничтожены несколько артиллерийских установок, в том числе 152-мм гаубицы МСТА-Б и Д-20, полевые арсеналы с боеприпасами и три единицы бронетехники врага.

Что происходит после выявления враждебных логистических путей, техники и позиций артиллерии? В этот раз операторы ССО вместе с Силами безопасности и обороны уничтожили 152-мм гаубицы МСТА-Б и Д-20, полевые арсеналы и три единицы бронетехники врага", – отметили в пресс-службе.

Напомним, Силы обороны Украины в сутки 25 сентября уничтожили в боях 330 единиц военной техники и вооружения оккупационной российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1400 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии успешно уничтожили новейший российский беспилотник Supercam S350. Этот дрон считается одним из передовых в арсенале России, его стоимость составляет до $20 тысяч.

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