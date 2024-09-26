Минус 1400 оккупантов и 71 артсистема: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 330 единиц военной техники и вооружения оккупационной российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1400 захватчиков.

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Общие потери живой силы войск агрессора с начала полномасштабной войны составляют примерно 647 800. Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины обезвредили 71 артиллерийскую систему (всего 18 620), 44 боевые бронированные машины (17 348), десять танков (8825), семь средств ПВО (959) ВС РФ.

В небе защитники сбили четыре российские крылатые ракеты (всех 2599) и 67 беспилотников оперативно-тактического уровня (15 946).

Кроме этого, бойцы сожгли 105 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 25 353), 22 – спецтехники (3190) оккупантов.

С начала российского полномасштабного вторжения Силы обороны также уничтожили 1199 РСЗО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии успешно уничтожили новейший российский беспилотник Supercam S350. Этот дрон считается одним из передовых в арсенале России, его стоимость составляет до $20 тысяч.

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