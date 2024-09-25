Стоит до 20 тыс долларов: нацгвардейцы сбили новейший российский дрон Supercam S350. Видео

Бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины успешно уничтожили новейший российский беспилотник Supercam S350. Этот дрон считается одним из передовых в арсенале России.

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Его цена колеблется от 15 до 20 тысяч долларов США в зависимости от комплектации. Соответствующее видео показал глава НГУ Александр Пивненко.

Supercam S350 удивляет своими характеристиками: он способен летать на расстояние до 240 км, подниматься на высоту до 5000 м и оснащен высококачественной камерой с ночным видением. Такой беспилотник может выполнять разные задачи, что делает его приоритетной целью для украинских защитников.

"Беспилотные системы Сил обороны Украины доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и море. НГУ развивает это направление, что повысит наши результаты на поле боя", – отметил Пивненко.

Стоит отметить, что российские операторы разведывательных дронов начали устанавливать на свои БПЛА камеры заднего вида. Так оккупанты пытаются защититься от атак украинских FPV-дронов.

Напомним, ранее украинские воины показали "распаковку" вражеского дрона. Они подчеркнули, что упавшая на украинской позиции на одном из направлений боевая часть российского БпЛА дрон выглядит, словно была собрана из того, что "у деда в гараже было".

Украинские беспилотники, добавили воины, на голову выше того, что имеют оккупанты.