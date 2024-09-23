'Мы намного впереди в этом направлении': украинские воины показали 'распаковку' вражеского дрона. Видео

Украинские военные показали впечатляющее видео "распаковки" российского дрона, недавно приземлившегося на наших позициях. Этот "аналоговнет", собранный из деталей, которые можно найти в гараже, просто упал у входа в блиндаж.

Видео дня

Примечательно, что наши усилия по военной технологии значительно опережают противника. Соответствующее видео опубликовало подразделение "Черный Лебедь" 225 ОШБ.

"Распаковка российского "аналоговнета", недавно посетившего наши позиции. Хорошо, что они все делают как угодно, и этот дрон, боевая часть которого собрана из того, что "у деда в гараже было", просто упал у входа в блиндаж", – говорится в сообщении.

Наши военные подчеркивают, что в отличие от попыток врага найти дешевые материалы для изготовления техники, они сосредотачиваются на повышении эффективности своих боевых систем. К примеру, недавно группа "Дики Шершни" разработала первый в мире дрон-гранатомет.

"Утешает, что мы намного впереди в этом направлении, и проблемы, которые мы решаем, — это увеличение эффективности боевой части и создание разных типов снарядов под разные задачи, а не где "украсть трубу для изготовления поразительного элемента", – добавили украинские защитники.

Эти достижения, как предупреждают в ВСУ, не означают, что следует расслабляться. Впереди еще много работы, и, хотя мы двигаемся в правильном направлении, окончательная победа потребует еще больших усилий. Военные уверены, что каждый новый шаг приближает нас к цели и готовы к новым вызовам на фронте.

Напомним, украинские защитники предупредили, что военные страны-агрессора России прибегли к новому способу сделать свои ударные дроны более впечатляющими. Теперь они обрабатывают БПЛА веществом, вызывающим химические ожоги.

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила новейшую отечественную ракету-дрон "Паляница". 24 августа, в 33-ю годовщину Независимости Украины, она поразила враждебную цель. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время торжества по случаю Дня независимости Украины.

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