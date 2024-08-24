'Цель поражена': Зеленский заявил, что Украина впервые применила отечественную ракету-дрон 'Паляница'

Украина впервые применила новейшую отечественную ракету-дрон "Паляница". 24 августа, в 33-ю годовщину Независимости Украины, она поразила вражескую цель.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия по случаю Дня Независимости Украины. Трансляцию происшествия вел YouTube-канал Офиса президента.

"Сегодня было впервые применено совершенно новое оружие украинскую ракету-дрон "Паляница". Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен", - отметил Зеленский.

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"Россиянам будет очень тяжело, тяжело даже выговорить, что именно прилетело, тяжело противостоять, но легко понять, за что", – сказал Зеленский.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин уточнил в своем Telegram, что объект врага, который получил новейшее украинское оружие, расположен на временно оккупированной территории.

"Это дрон – и это ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения", – пояснил чиновник.

Он добавил, что ракет-дронов будет становиться больше, чем стало больше дальнобойных ударных дронов, результаты работы которых украинцы видят почти каждый день.

"Ракета-дрон – это следующий шаг в эволюции украинского defense tech. Мы с нетерпением ждали момента, когда можно будет продемонстрировать врагу его эффективность. Наконец-то этот момент наступил", – отметил Камышин.

Напомним, ранее Зеленский продемонстрировал украинское оружие, которое помогает защищать государство от российской агрессии на море, земле и воздухе. Способности оборонно-промышленного комплекса Украины уже другие и гораздо больше.

"На море: "Нептун", Sea Baby, Magura V5. На земле: "Богдана", "Стугна", "Корсар". В воздухе: "Бобер", "Морок", "Февраль". Наши украинские разработки, которые очищают Черное море, придают силы нашему государству и уничтожают российский потенциал", – говорится в сообщении президента.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На территории Украины с осени этого года заработает шведское агентство военных закупок (FMV). Стокгольм хочет перейти от пожертвований Украине к производству военной техники, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

– "Укроборонпром" впервые вошел в список 50 лучших всемирных оборонных компаний по версии Defense News. Концерн занял 49-е место, поднявшись на 16 позиций в год и обогнав многих конкурентов, среди которых Hanwha Aerospace (50-е место), Hensoldt (52-е место) и Kawasaki Heavy Industries (53-е место).

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