От пожертвований к производству: в Украине скоро заработает шведское агентство военных закупок

На территории Украины с осени этого года заработает шведское агентство военных закупок (FMV). Об этом в четверг, 15 августа, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

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По его словам, Стокгольм хочет перейти от пожертвований Украине к производству военной техники. Об этом пишет Defence24.

"Благодаря производству мы усилим поддержку Украины, не ослабляя наших собственных операционных возможностей", – сказал Йонсон.

На данный момент правительство Швеции предоставило Украине уже 16 пакетов военной поддержки, чем опустошило свои запасы вооружения на складах.

Министр подчеркнул, что в том, что касается агентства, речь идет о присутствии в Украине гражданского персонала, а не военных. "Это государственные служащие, которые будут сотрудничать с украинскими властями", – сказал он.

Так Йонсон ответил на вопрос о возможной реакции РФ на такой шаг со стороны Швеции. Чиновник напомнил, что Россия иногда пытается запугивать и угрожать другим странам. "Меры, которые мы принимаем, соответствуют международному праву", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Швеция разрешила Украине использовать поставленное им оружие для уничтожения целей непосредственно в РФ. Глава шведского министерства обороны Пол Йонсон заявил, что, согласно международному законодательству, Украина имеет право защищаться посредством военных действий, направленных против территории противника.

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