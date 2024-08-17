'Нептун', 'Богдана' и 'Февраль': Зеленский показал, чем Украина очищает Черное море от врагов

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал украинское оружие, которое помогает защищать государство от российской агрессии на море, земле и воздухе. Способности оборонно-промышленного комплекса Украины уже другие и гораздо больше.

Видео дня

Соответствующее видео Зеленский опубликовал 17 августа в официальном Telegram-канале. На опубликованных кадрах показаны моменты применения украинского оружия, а также его производства.

На море: "Нептун", Sea Baby, Magura V5. На земле: "Богдана", "Стугна", "Корсар". В воздухе: "Бобер", "Морок", "Лютый". Наши украинские разработки, очищающие Черное море, придают силы нашему государству и уничтожают российский потенциал", – говорится в публикации президента.

Как рассказывают в видео, каждый день Украина становится сильнее благодаря собственным разработкам.

"Сила, которую добавляем Украине каждый день. В количестве, качестве, дальности. Способности нашего оборонно-промышленного комплекса уже другие и значительно больше", – говорится в ролике.

Также отмечается, что украинские ракеты "Нептун" пустили ко дну российский крейсер, флагман Черноморского флота РФ "Москва".

Также защищать украинскую землю помогают САУ "Богдана", ракетные комплексы "Стугна", украинские дроны:

"Удары по российским НПЗ, аэродромам "Саваслейка", "Энгельс" и "Оленья". Десятки других. Sea baby и Magura очищают Черное море, ограничивают силу государства-террориста. Украинцы и украинки доказали, что мы сами можем разрабатывать, производить, развивать оружие и есть что предложить другим странам".

Украина является единственным партнером для инвестиций и сотрудничества и уже создает совместные оборонные предприятия с западными производителями, говорится в видео.

Как сообщал OBOZ.UA, командир спецподразделения ГУП Group 13 рассказал, что за почти полтора года украинские морские дроны Magura V5 поразили 18 судов ЧФ РФ, девять из них уничтожены безвозвратно. По словам разведчика, фактически Черноморский флот РФ капитулировал в оккупированном украинском Крыму – он парализован и сейчас просто "ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может".

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