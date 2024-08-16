'Черноморский флот капитулировал': в ГУР рассказали, как дрон MAGURA V5 парализовал деятельность оккупантов на море. Видео

За почти полтора года украинские ударные безэкипажные морские дроны Magura V5 поразили 18 судов Черноморского флота РФ, причем девять из них уничтожены безвозвратно. Благодаря небольшим размерам оккупанты представляют их слишком поздно, к тому же для патрулирования акватории вблизи оккупированного Крыма враг активно привлекает авиацию, которую мог бы применять для боевых задач на фронте.

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О боевой работе с Magura V5 рассказал командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Group 13 с позывным "Тринадцатый" в интервью Deutsche Welle. По его словам, фактически ЧФ РФ капитулировал в оккупированном украинском Крыму.

"Фактически Черноморский флот РФ в Крыму капитулировал. Все самое современное и необходимое РФ уже вывела из Севастополя. Он парализован, этот флот. Просто сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может", – сказал "Тринадцатый".

Magura V5 способен преодолевать расстояние более 800 км. Его скорость – 80 км/ч, а боевая часть – 250 килограммов.

"Мы не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить корабль одним попаданием. Мы пошли другим путем: атаковали стаей, наносили по пять и более поражений крупным кораблям, что повлекло для них критические повреждения", – объяснил разведчик.

Благодаря небольшим размерам радилокационным системам обнаружить эти дроны затруднительно. Кроме дооснащения судов пулеметами, Россия активно привлекает авиацию для противодействия этим морским БПЛА.

"Мы подходим слишком близко как для врага. И когда они нас обнаруживают, в большинстве случаев, но не всегда, в большинстве случаев для них это уже поздно. То, что они так активно патрулируют, – это тоже какое-то достижение, потому что часть этой авиации занята патрулированием Черного моря, а не где-то выполняет другие боевые задания", – сказал "Тринадцатый".

В ГУР отметили, что ныне РФ отказалась от операций на западе Черного моря, что гарантирует безопасность зернового коридора.

В планах ГУР – совершенствовать запас хода и автономность дрона. А также оснастить его дополнительным вооружением, работа над чем уже идет, рассказали в украинской разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Силы обороны наносят эффективные удары по военным целям РФ в оккупированном Крыму. По его словам, украинские ракеты и дроны нанесли серьезный ущерб российской базе в Севастополе, где оккупанты ремонтировали и хранили корабли и боеприпасы.

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