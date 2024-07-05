'Бавовна' дает результат: Россия теряет военно-морской центр в Крыму, – Неижпапа

Украинские военные наносят эффективные удары по военным целям России во временно оккупированном Крыму. В частности, украинские ракеты и дроны нанесли серьезный ущерб российской базе в Севастополе, где захватчики ремонтировали и хранили корабли и боеприпасы.

Прямо сейчас Россия теряет военно-морской центр, который на Крымском полуострове россияне создавали десятки лет. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью Reuters.

По мнению командующего ВМСУ, РФ теряет военно-морской центр в Крыму. Он отметил, что украинские ракеты и беспилотники нанесли серьезный ущерб базе в Севастополе, где оккупанты ремонтировали и хранили корабли и боеприпасы.

"Этот логистический центр создавался на протяжении многих десятилетий, возможно, столетий. И теперь они, очевидно, теряют его", – подчеркнул Неижпапа.

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Командующий ВМСУ добавил, что Украина уничтожила или повредила уже 27 военных кораблей, 5 из которых были разрушены в результате подрыва на морских минах, установленных украинскими военно-морскими беспилотниками вблизи Севастопольской бухты.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как ракеты Storm Shadow стали ужасом для армии РФ. Именно они часто доставляют во временно оккупированный Крым "бавовну", успешно залетая в тыл противника, уничтожая его оружие, технику и живую силу.