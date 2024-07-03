Приговор для оккупантов в Крыму: как ракеты Storm Shadow стали кошмаром для армии РФ. Видео

Ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, которые предоставляют Украине западные партнеры, стали настоящим кошмаром для российских оккупантов в Крыму. "Бавовну" на захваченный врагом полуостров часто приносят именно эти ракеты.

Видео дня

Они успешно залетают в тыл противника, уничтожая его оружие, технику и живую силу. Чем же особенна франко-британская крылатая ракета класса "воздух-земля"?

Прежде всего, она может прорывать вражескую противовоздушную оборону, а сделав это, Storm Shadow пробивает армированный бетон и поражает даже движущиеся цели. Эти ракеты могут атаковать вражеские объекты на расстоянии более 250 километров.

Ракеты Storm Shadow запускаются с самолетов, чему не мешают даже сложные погодные условия. Предназначены они для уничтожения важных целей, хорошо защищенных зенитными ракетными комплексами.

Первый успешный запуск ракеты прошел в 2000 году во Франции, а свое боевое крещение она прошла в Ираке. Затем эти ракеты также заказывали Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Индия, Греция, Италия. А с середины прошлого года благодаря помощи западных партнеров их использует и Украина.

Куда попали Storm Shadow за время войны в Украине

Прежде всего, памятным и для нас, и для врага стало то, как Storm Shadow передали "горячее приветствие" штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Посетили они и Севастопольский морской завод, который использовали захватчики для ремонта своих суден.

Кроме того, Storm Shadow прилетели по большому десантному кораблю "Минск" и по "Ростову-на-Дону" – подводному носителю "Калибров", по малому ракетному кораблю "Аскольд" и десантному судну "Новочеркасск".

В чем секрет удачи Storm Shadow

Эта ракета весит около 1500 килограммов, треть этого веса – это ее боевая часть. Длина оружия целых пять метров. Что примечательно, оно является тандемным. Первая часть ракеты пробивает землю или армированный бетон, а дальше уже работает боевая часть.

Еще одна особенность этой ракеты, и именно это делает ее неуловимой, это то, что она запускается с малой высоты и летит на высоте всего 30-40 метров над поверхностью земли. При этом Storm Shadow имеет скорость около 1000 километров в час. Ракета может преодолевать 560 километров, но для экспортной версии это расстояние более чем вдвое меньше.

Как происходит запуск ракеты, позволяющий запутывать врага? Самолет совершает полет на малой высоте – тем самым ему удается не входить в зону противовоздушной обороны противника. На такой же малой высоте он сбрасывает ракету – это классический способ прорыва вражеской ПВО. Российские ЗРК очень тяжело отрабатывают на сверхнизких высотах. Именно это и пугает оккупантов больше всего.

С такой дальностью, скоростью и умением обходить вражескую ПВО при необходимости Storm Shadow может добраться и до российских Брянска, Воронежа, Ростова и Таганрога. Так что глубокий тыл страны-агрессора теперь тоже под прицелом.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Великобритания и Франция якобы могли позволить Украине использовать свои крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP для ударов по военным целям на территории России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!