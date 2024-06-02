Ограничений нет: Украина может бить предоставленными Францией ракетами по аэродромам в Курской и Белгородской областях – BBC

Великобритания и Франция якобы могли разрешить Украине использовать свои крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP для ударов по военным целям на территории России. Дальность их действия – до 250 километров, поэтому вражеские аэродромы в Курской и Белгородской областях потенциально под угрозой.

Об этом сообщило BBC. Отметим: официальных однозначных заявлений западных партнеров касательно применения Storm Shadow/SCALP по России пока что не было.

Разрешение некоторых государств бить по РФ их оружием – это большой шаг вперед. До этого западные лидеры переживали из-за возможной "эскалации конфликта".

Ситуацию изменило наступление россиян на северо-востоке Харьковской области. Киеву удалось убедить значительное количество союзников, что уничтожение военных объектов по другую сторону границы необходимо, чтобы защитить себя. Ведь ограничения позволили российским войскам подготовиться к открытию нового участка фронта в безопасных условиях.

"После растущего давления со стороны Украины и других европейских государств США согласились изменить свою политику", – отметили в BBC.

Параллельно с этим кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил расширить "санитарные зоны" в случае, если западное оружие большой дальности будет атаковать российскую территорию. И даже пригрозил странам НАТО: мол, в Европе должны помнить, что у них есть "государства с небольшой территорией и высокой плотностью населения".

"Они должны принять во внимание этот фактор, прежде чем обсуждать удары вглубь российской территории", – сказал Путин.

Соединенные Штаты пока что не разрешают украинцам атаковать РФ с помощью ракет ATACMS. Последние могут бить на расстояние до 300 километров.

Однако даже при меньшей дальности поражения – до 70 километров – системы залпового огня, такие как HIMARS, могут существенно нарушить логистику противника и его передвижение близ границы, что в конечном итоге замедлит любые наступательные планы.

Впрочем, защита от КАБ все еще затруднена. Чтобы остановить такие авиационные атаки, Силам обороны Украины нужно уничтожить вражеские самолеты, сбрасывающие смертоносные бомбы.

Потенциально с этим могли бы справиться системы ПВО и ПРО Patriot. Однако поставить их близко к Харькову – огромный риск. Дроны-шпионы РФ могут быстро обнаружить Patriot и ударить ракетами с баллистической траекторией.

Интересно, что Лондон и Париж не объявляли конкретных ограничений для Украины по применению Storm Shadow/SCALP. А дальность их действия может достигать 250 километров.

Фактически, президент Франции Эмануэль Макрон заявил журналистам на прошлой неделе: "Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых Украина подвергается атакам".

Офицер военной авиации, предпочитающий оставаться анонимным, сказал BBC, что такую риторику можно рассматривать как разрешение атаковать Россию указанными ракетами. По его словам, Украина теперь может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях РФ.

Операции будут ограничены. Украинским Су-24, оснащенным этими крылатыми ракетами, для пусков придется приближаться к российской границе и сильно рисковать. Самолеты F-16, появление которых ожидается к концу 2024 года, лучше оснащены для таких задач. Но президент Владимир Зеленский недавно признавал: до сих пор неясно, позволят ли партнеры использовать американские истребители для ликвидации целей в России.

"Я думаю, что применение любого западного оружия на территории России – это вопрос времени", – заявил он на саммите Северных стран в Стокгольме 31 мая.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон не возражает против использования предоставленного Киеву оружия для ударов по России.

– В Politico заявили: для того, чтобы президент Джо Байден дал "зеленый свет" на это, потребовалось множество переговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!