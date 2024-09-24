Оккупанты начали устанавливать камеры заднего вида на БПЛА: в чем причина. Фото

Российские операторы разведывательных дронов начали устанавливать на свои БПЛА камеры заднего обзора. Так оккупанты пытаются защититься от атак украинских FPV-дронов.

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Об очередном российском "ноу-хау" стало известно после сбития оснащенного такой камерой беспилотника. Подробности сообщает военный портал Defense Express.

"Российские операторы разведывательных БПЛА начали устанавливать на них камеры заднего обзора, которые должны помочь обнаружить угрозу со стороны украинских зенитных FPV-дронов. При этом от размышлений до реализации в РФ прошло около двух недель, поскольку именно установка камер заднего обзора вместе с другими теоретическими средствами противодействия фигурировали в предложениях на профильном российском Telegram-канале", – говорится в материале.

О нововведении стало известно благодаря тому, что первый оснащенный камерой БПЛА уже "приземлили" бойцы Сил обороны Украины. Об этом сообщил специалист Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он также показал фото подбитого российского разведывательного дрона (вероятнее всего – типа ZALA 421) с подключенной к кастомному прибору от российского производителя миниатюрной камерой. Этот прибор также оснащен RHCP антеннами, используемыми в FPV-дронах.

"Именно благодаря этой камере осуществляется обзор в задней полусфере, что может позволить увидеть угрозу в виде приближающегося зенитного дрона и принять меры противодействия", – пишет Defense Express.

В то же время, добавляют авторы портала, разведывательные БПЛА не могут "уворачиваться" от угрозы, поэтому единственной из доступных им мер противодействия может быть попытка оторваться на скорости. Это может сработать благодаря достаточно ограниченному времени, которое FPV-дрон способен проводить в воздухе, а увеличение им скорости будет сажать аккумулятор беспилотника еще быстрее.

"В любом случае общая эффективность такого решения остается под вопросом. Но сам факт того, что для практической реализации средств противодействия зенитным FPV-дронам враг перешел достаточно быстро заслуживает быть учтенным. И очевидно перечень контрмер будет наращиваться. В частности, не исключено, что враг будет пробовать устанавливать на свои разведывательные БПЛА небольшие средства РЭБ, которые в первую очередь должны работать на наиболее распространенных частотах", – говорится в материале.

Там также напомнили, что россияне переняли тактику украинских воинов по применению ударных дронов для противодействия разведывательным БПЛА противника. И хотя первая известная атака российского зенитного FPV-дрона оказалась неудачной, Силам обороны Украины стоит уже сейчас позаботиться о контрмерах.

Напомним, ранее украинские воины показали "распаковку" вражеского дрона. Они подчеркнули, что боевая часть российского БпЛА, упавшего на украинской позиции на одном из направлений, выглядит, словно была собрана из того, что "у деда в гараже было".

Украинские беспилотники, добавили воины, на голову выше того, что имеют оккупанты.