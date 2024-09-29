РФ изготовила в 'Алабуге' 6 тысяч 'Шахедов' в год быстрее плана: что это значит для Украины

Россия нарастила производство дронов-камикадзе типа "Шахед" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Согласно планам, там должны были произвести 6 тыс. беспилотников к сентябрю 2025 года, однако этого показателя россиянам удалось достичь на год раньше.

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Набранные темпы позволят России продолжать совершать массированные дроновые атаки, в то же время россияне пытаются усилить устойчивость этих средств воздушного поражения к действию РЭБ. Об этом говорится в материале военного портала Defense Express.

В "Алабуге", по предварительным планам, должны были произвести 6 тыс. дронов-камикадзе к сентябрю 2025 года. Однако, пишет портал со ссылкой на подсчеты Institute for science and international security, этой отметки удалось достичь годом ранее, до сентября 2024 года. И за год, остающийся до установленного "дедлайна", "Алабуга" сможет изготовить еще примерно 4 700 "Шахедов". К такому выводу в ISIS пришли на основе анализа данных из открытых источников и предварительных исследований производства иранских дронов-камикадзе на мощностях в РФ.

"Считаем нужным здесь сделать сразу такой акцент – сам факт выхода россиян на 6 тысяч изготовленных "Шахедов" на год раньше плана означает новый виток войны в небе над Украиной, и соответственно увеличение угрозы рашистских ударов по гражданской инфраструктуре, что в свою очередь в чем-то даже будет усугублять противодействие такой угрозе врага", – отмечает Defense Express.

Свой тезис портал подкрепляет расчетами аналитиков ISIS.

Так, они вывели базовое соотношение: из каждой сотни запущенных "Шахедов" до цели долетают в среднем 14 дронов. Это побуждает Россию наращивать производство, тем самым увеличивая вероятное количество пораженных на территории Украины объектов.

И подсчеты ISIS показывают, что фактические объемы производства в "Алабуге" начали превышать плановые показатели еще с сентября 2023 года.

Анализируя данные за прошедший год, Defense Express констатирует: с января по апрель 2024-го россияне изготовляли в среднем по 410 дронов-камикадзе в месяц, а с мая по июль – примерно по 371 "Шахеду". Приблизительно так же изменялась интенсивность пусков этих дронов по Украине.

Но уже в августе количество выпущенных за месяц "Шахедов" достигло рекордного показателя с сентября 2022-го: россияне атаковали Украину 790 дронами-камикадзе. И ввиду того, что за последние два месяца не фиксировались поставки из Ирана дронов или комплектующих к ним транспортной авиацией, "скачок" вряд ли можно объяснить увеличением такой "помощи" со стороны Тегерана, считают в Defense Express.

"Нужно учитывать еще и такой нюанс: средний процент сбития 86% запущенных "Шахедов" наша противовоздушная оборона держит, начиная с марта 2024 года, что напрямую связано с получением дополнительных средств противовоздушной обороны; в то же время феврале 2024 года был зафиксирован самый плохой показатель перехватов в 77%", – добавляют авторы материала.

Они также акцентируют внимание на том, что украинские средства РЭБ "сажают" относительно немного вражеских "Шахедов", что может свидетельствовать о том, что россияне усовершенствуют цепочки поставок электроники для своего производства, сосредотачиваясь на усилении устойчивости дронов к внешнему воздействию.

И бороться с этим, по мнению аналитиков как Defense Express, так и ISIS, следует путем активизации противодействия каналам контрабанды электроники для РФ, что приведет к "просадке" объемов производства россиянами дальнобойных дронов-камикадзе.

Напомним, ранее в InformNapalm заявили, что Беларусь может быть причастна к производству иранских дронов, применяемых Россией для атак на Украину. Расследователи установили, что представители Минска подписали несколько подозрительных контрактов с компаниями из Ирана, который является родиной этих дронов-камикадзе.

В частности, белорусское ОАО "Полоцк-Стекловолокно" подписало с иранской компанией меморандум о намерениях поставки кремнеземных материалов на сумму €200 тысяч. Кремнеземное волокно является важным компонентом для материалов с повышенной стойкостью к высоким температурам, что может иметь военное применение.