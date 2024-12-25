Дроны атаковали военные базы в Чечне, прогремела серия взрывов: что известно

Утром 25 декабря под ударами дронов оказалась Чечня. В столице региона, городе Грозный, прогремели по меньшей мере 4-5 взрывов.

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По крайней мере, часть БпЛА взорвалась в районе расположения 2 полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщает оппозиционный чеченский Telegram-канал Niyso.

О "новой атаке дронов по базам российских сотрудников в оккупированной Чечне" оппозиционный паблик известил в 07:24 по киевскому времени.

"Сообщается о 4-5 взрывах. По предварительной информации, несколько дронов упали в районе 2-го полка. Взрывы были слышны во всех окрестностях", – сообщает Niyso.

Подтверждает взрывы в Грозном и оппозиционный к режиму Рамзана Кадырова блогер Ислам Белокиев. По его данным, громко утром было и в соседней Ингушетии.

"Атака дронов в оккупированной Ингушетии и Чечне. Взрывы в Малгобеке и Грозном", – написал он.

Официальных заявлений от ставленников Москвы в этих регионах по состоянию на 9 утра по Киеву не было.

Это далеко не первая атака на Грозный. Так, 12 декабря, например, сообщалось о поражении здания спецназа МВД Чечни в Грозном. Также появились сообщения, что тогда беспилотник второй раз за неделю взорвался в 4 км от резиденции Кадырова.

Напомним, утром 25 декабря мощный взрыв произошел также во российском Владикавказе в ТЦ "Алания-Мол". В результате происшествия есть погибшая и раненые. Предварительная причина взрыва – утечка газа.

Кроме того, в аэропорту Казани в это утро ввели план "Ковёр". Задерживаются ряд рейсов, а россияне жалуются на атаку дронов.

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