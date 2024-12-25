В аэропорту Казани ввели план 'Ковер', рейсы задерживают: россияне жалуются на атаку БПЛА

Утром 25 декабря жители Казани (республика Татарстан, РФ) пожаловались на очередную атаку беспилотников. В связи с угрозой в местном аэропорту ввели план "Ковер".

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Авиарейсы на вылет и прилет были задержаны. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Представитель Росавиации заявил, что временные ограничения введены на работу аэропорта Казань "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". Также россияне рассказали, что авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Рейсы в Казань из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправлены в Самару. В пресс-службе аэропорта проинформировали, что около 15 рейсов задерживаются приблизительно на 2-3 часа.

Стоит отметить, что в Росавиации причину ограничения работы аэропорта не уточняли. В то же время местные мониторинговые каналы пишут об угрозе атаки БПЛА.

Напомним, утром, 21 декабря, город Казань (республика Татарстан, РФ) атаковали беспилотные летательные аппараты. Россияне утверждают, что один из БПЛА якобы попал в жилой комплекс "Лазурные небеса". На месте происшествия начался пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, по предварительным данным, целью атаки БПЛА на Казань был авиационный завод имени Горбунова. В результате работы РЭБ и ПВО часть беспилотников попала в многоэтажные дома.

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