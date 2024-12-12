Беспилотник второй раз за неделю взорвался в 4 км от резиденции Кадырова: новые подробности 'бавовны' в Чечне

В ночь на 12 декабря беспилотник атаковал г. Грозный, произошло это в 4 км от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Дроны уже второй раз через неделю взрываются в данной местности.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Беспилотник сдетонировал над казармами полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

"Согласно сообщению Кадырова, дрон был сбит над домами полка в 0:55. Четыре бойца стражи получили ранения. Это первая атака БПЛА на здание в Чечне, после которой, согласно официальным данным, были ранены силовики", – написано в сообщении.

Как утверждает сам Кадыров, беспилотник повредил кровлю и выбил стекла в здании, а также вызвал "небольшой пожар, который быстро потушили ".

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что в течение ночи над Чечней был сбит один БПЛА, а всего над всеми регионами – 16 дронов (четыре – над Курской областью, три – над Северной Осетией, восемь – над Крымом).

Согласно анализу росСМИ, комплекс спецполка имени Ахмата Кадырова в Грозном дрон уже атаковал в прошлую среду. Тогда БПЛА попал в шестую казарму полка Кадырова. В ее подвале в 2017 году чеченские силовики убили 13 человек, задержанных по обвинению в связях с террористами. После этой атаки Кадыров показывал видео встречи с пленными украинцами, на которой он предложил разместить военнопленных на крышах стратегически важных объектов для их защиты.

В общем, это уже третий удар по Чечне с конца октября, когда беспилотник поразил главное здание университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 декабря в Грозном раздался сильный взрыв. В сети распространялась информация о прилете по зданию второго полка полиции министерства внутренних дел России по Чеченской республике. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что именно она была целью атаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!