В Грозном раздался мощный взрыв: сообщают о попадании в здание второго полка МВД Чечни. Видео

В ночь на 12 декабря в Грозном прогремел сильный взрыв. В сети распространяют информацию о прилете по зданию второго полка полиции министерства внутренних дел России по Чеченской республике.

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Это произошло около часа ночи, возник пожар. Местные паблики также поделились видео вероятного удара.

По неофициальным данным, до Грозного мог долететь БПЛА. Предварительно, звуков взрывов было несколько.

Пропагандистские Telegram-каналы позже заявили, что ситуация под контролем, человеческих жертв и пострадавших нет. Мол, "зафиксированы лишь незначительные повреждения здания, а пожар ликвидирован".

Добавим, что 12 декабря страна-агрессор Россия отмечает день конституции. А 11 декабря, ровно 30 лет назад, армия РФ напала на Ичкерию, начав первую чеченскую войну.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 декабря, около 19:45 (по Киеву) в районе Севастополя во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Роспропаганда заявила об атаке украинских дронов и работе ПВО.

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