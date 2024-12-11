В оккупированном Севастополе раздались взрывы: есть информация о прилетах в районе аэродрома "Бельбек"

В районе Севастополя (временно оккупированный Крым) вечером 11 декабря прогремели взрывы. Роспропаганда заявила об атаке украинских дронов и работе ПВО.

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По информации сети, прилет, предварительно, мог "посетить" аэродром "Бельбек" под Севастополем. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о начале атаки около 19:45 (по Киеву).

"В районе Камышовой/Казачьей бухты куда-то попали, поднимается дым", – писал паблик со ссылкой на местных жителей.

В Севастополе слышали серию "хлопков". Также люди видели луч прожектора, светящий в небо в районе "Бельбека". Российские захватчики поднимали в небо вертолеты, которые пытались перехватить БПЛА.

Подписчики также сообщили, что по окраинам Севастополя ездили КАМАЗы, под тентами которых установлены зенитные пулеметы.

Мобильные огневые точки также замечены в Балаклаве и на Корабельной и Северной сторонах Севастополя.

Пропаганда утверждала об успешной работе противовоздушной обороны.

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