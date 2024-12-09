Видны две воронки: разведка Британии подтвердила поражение российского ЗРК С-400 в Крыму

В военной разведке Великобритании подтвердили поражение российской системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму, нанесенного Силами обороны Украины 29 ноября. На месте ударов образовались две воронки размером 13,5 метра.

Видео дня

Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице разведки Британии в соцсети X. Также было показано фото последствий украинского удара по ПВО оккупантов.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины 29 ноября 2024 года уничтожили элементы системы ПВО "С-400" в оккупированном Симферополе.

В соцсетях появилась информация о взрыве и детонации ракетного топлива, связанных с уничтожением компонентов системы ПВО, говорится в заявлении.

А на снимках места попадения видны два ударных кратера размером 13,5 метра, разбросанные обломки и пять машин экстренных служб.

В разведке Британии указали, что это второй зафиксированный случай успешного поражения российской "С-400" Вооруженными силами Украины в ноябре.

Так, 23 ноября украинские защитники уничтожили систему "С-400" в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 29 ноября в оккупированном Крыму в районе Симферополя и Евпатории жаловались на взрывы, в небо поднялся высокий столб дыма. Сразу после громких звуков оккупационная администрация выдала, что они якобы связаны с "уничтожением боеприпасов". Это возмутило местных жителей, которые потребовали заранее предупреждать о таких событиях. СМИ в свою очередь писали о попадании по "С-400".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!