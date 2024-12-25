Дроны СБУ взорвали склад боеприпасов в Ростовской области: подробности

На днях дроны Службы безопасности Украины атаковали склад боеприпасов полигона "Кадамовский" в Ростовской области. В результате удара на территории военного объекта прогремели мощные взрывы с последующей детонацией боеприпасов.

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В результате атаки вражеский склад был полностью уничтожен. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в СБУ.

Полигона "Кадамовский" является одним из самых больших в России. Военный объект расположен вблизи населенного пункта Новочеркасск Ростовской области.

После атаки БПЛА на территории склада боеприпасов прогремел мощный взрыв и последующая детонация. В Службе безопасности отметили, что этот склад российская армия использовала для обеспечения своих войск на Краматорском направлении.

Благодаря усилиям СБУ теперь у россиян значительные логистические трудности, которые оказывают существенное влияние на способность вести боевые действия.

"СБУ продолжает активно демилитаризировать российский тыл, с которого поступает вооружение на линию фронта. Дроновые санкции для российской армии будут продолжаться и дальше", – сообщил информированный источник.

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