В ВСУ подтвердили удар по месту расположения окупантов во Льгове: что известно о результате

В городе Льгов Курской области России Силы обороны Украины поразили пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВМФ России. Враг разместил его в покинутом здании.

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Это подтвердил Telegram-канал СтратКом ВСУ утром в среду, 25 декабря. Главное управление коммуникаций ВС Украины отметило: наши Силы обороны могут нанести поражение в любом месте и в любое время для защиты украинского народа от российской агрессии.

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